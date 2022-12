Burgemeester Marieke Moorman van Bernheze wordt nieuwe burgemeester​ Land van Cuijk

De voordracht, dinsdagavond bekend gemaakt in de gemeenteraad, is een daverende verrassing. Hillenaar was voor de buitenwacht torenhoog favoriet. Voorbehoud is nog dat de minister van Binnenlandse Zaken de voordracht moet goedkeuren. Maar in de regel is dat een formaliteit. De verwachting is dat ze begin volgend jaar wordt geïnstalleerd.