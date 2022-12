Burgemeester Paul Rüpp van Maashorst meldt zich ziek vanwege behandeling tegen kanker

Blaaskanker

Burgemeester Rüpp zegt in een persverklaring over zijn besluit: ,,Ik neem deze beslissing met een bijzonder bezwaard gemoed. Na de diagnose van blaaskanker in september is er eerst nader onderzoek gedaan. Dat bevestigde dat het om ongeneeslijke vorm gaat. Inmiddels ben ik gestart met een behandeling. Daar voel ik me goed bij, maar de ziekenhuisafspraken voor die behandeling zijn steeds lastiger te combineren met mijn agenda. Bovendien hebben de behandelende artsen mij duidelijk gemaakt dat ik gebalanceerd met mijn energie moet omgaan, omdat de verwerking van de chemo mijn lichaam ook veel energie kost. En dat voel ik ook. Daarnaast verdient Maashorst nu eenmaal een burgemeester die volledig beschikbaar is en met volle aandacht helpt om onze mooie nieuwe gemeente mede vorm te geven.”