Burgemeester sluit woning van verdachte van schietincidenten Oss; drugs en wapens gevonden

In de woning aan de Hoofdstraat werden eind juli bij een inval van de politie vuurwapens en harddrugs aangetroffen.

De bewoner van het gesloten pand werd in juli van dit jaar met een andere Veghelaar opgepakt voor betrokkenheid bij meerdere schietincidenten in Oss.

Tweetal werd opgepakt bij diverse politie-invallen

Het tweetal werd in juli gearresteerd bij invallen in meerdere woningen in Veghel. In de bijbehorende inpandige berging van het huis aan de Hoofdstraat werden twee vuurwapens en ruim 66 gram cocaïne aangetroffen. De twee mannen worden verdacht van poging tot doodslag of moord, bedreigingen en vernielingen.

In de Schadewijk werden in juli in een week tijd vier woningen beschoten. In Oss vonden tussen 15 en 22 juli beschietingen op woningen plaats in de Merelstraat (twee keer), aan de Veekraal en aan de Vijversingel.

Verband tussen beschietingen

Volgens verschillende buurtbewoners heeft het geweld te maken met drugshandel en een dodelijke schietpartij in april. Ook de politie denk dat er een verband is tussen de beschietingen. Er vielen geen gewonden, maar voor de omgeving was de impact groot.

De gemeente Meijerijstad geeft aan ‘een veilige woon- en leefomgeving voor haar inwoners van groot belang te vinden. ,,Om het gebruik van panden voor drugshandel tegen te gaan en de openbare orde en het woon- en leefklimaat te herstellen en te beschermen is de bovenwoning met inpandige berging voor zes maanden gesloten en verzegeld”, zo licht de gemeente de sluiting toe.