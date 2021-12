Burgemeester van Boekel hoeft nog niet te verhuizen

Fractielei­der Mart Smits wil door, maar staat op opvallend lage plek op nieuwe kieslijst CDA Bernheze

HEESCH - Huidig fractieleider Mart Smits staat op plek 7 op de nieuwe kieslijst van het CDA in Bernheze. Dat is opmerkelijk; de partij heeft nu zes zetels in de gemeenteraad. Het CDA gaat ervan uit bij de verkiezingen volgend jaar zes of zeven zetels te halen en dat plek 7 dus verkiesbaar is.

14 december