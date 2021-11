Busje botst tegen boom in Uden, bestuurder gewond naar ziekenhuis

Speciale afdeling voor dementeren­den met corona in Veghel: snel naar dubbel aantal bedden

VEGHEL - De speciale afdeling voor dementerenden met corona, die vandaag in verpleeghuis de Watersteeg in Veghel is geopend, wordt als het kan snel opgeschaald. Voorlopig zijn er vier bedden beschikbaar en dat moeten er acht worden, stelt BrabantZorg.

