Busvervoer in Uden gaat vrijdag plat

Buschauffeurs van Arriva voeren al sinds vorige maand in estafettevorm actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Eerder gingen ze al in staking in Den Bosch, Eindhoven, Breda en Bergen op Zoom. Vakbond FNV organiseert de stakingen en roept chauffeurs op zich aan te sluiten. Vrijdagochtend wordt er een bijeenkomst belegd op het busstation in Uden.

Buschauffeurs Jan en Claudia over waarom ze staken. ‘Het is tegenwoordig jagen en nog eens jagen’

Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer, kan niet precies aangeven hoever het effect van de staking reikt in de omgeving. ,,Dat hangt er vooral vanaf hoeveel chauffeurs zich aansluiten. Tot op heden is de actiebereidheid groot. Mensen zijn het helemaal beu. De passagiers zitten nog niet of er moet gas op de plank. We willen hogere lonen en meer rusttijd, zodat we ook meer jongeren in het vak trekken.”