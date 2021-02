Buurt geschokt door ontdekking Veghels miljoenen-drugslab: ‘Wie weet wat het ontploffingsgevaar is’

VEGHEL - Het drugslab dat in Veghel werd aangetroffen draaide een miljoenenproductie, sinds het twee maanden geleden van eigenaar wisselde. Totdat buurtbewoners maandagavond de politie alarmeerden. ,,Het is een schande dat zoiets midden in het dorp gebeurt. Die lucht slaat op je longen, en wie weet wat het ontploffingsgevaar is. En we delen niet een mee in de winst.”