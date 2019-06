Buurt groepeert zich tegen windturbines

Van Bouwdijk Bastiaanse kijkt straks vanuit zijn landgoed op 165 tot 200 meter hoge windturbines, met daarop, zo is de verwachting van omwonenden, reclame van de vier Veghelse bedrijven Vanderlande, FrieslandCampina, Mars Nederland en Kuehne + Nagel. Zij willen de turbines plaatsen om de bedrijventerreinen te verduurzamen. ,,Greenwashing", zegt Henk Wittenberg uit Eerde, ,,zo durf ik het wel te noemen.” Boos is hij, net als andere buurtgenoten uit de Hoeves, de Veghelsedijk en Grootdonkweg uit Eerde, die samen naar de informatieavond over de windmolens zijn gekomen. Ze zijn met name kwaad over de procedure en hebben besloten zich te verenigen, onder meer om een milieueffectrapportage (mer) af te dwingen. ,,Het college plaatst geen enkele kanttekening bij de aanmeldnotitie die door het adviesbureau is neergelegd. De bedrijven willen haast maken en daarom komt er een omgevingsvergunning en geen mer. Maar waarom? Dit is de visie van één bureau op iets wat 25 jaar gaat duren, wat onomkeerbaar is en grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid en de natuur", vult buurtbewoonster Hanneke de Korte aan. De buurt wil raadsleden aanschrijven voor de raadsvergadering van 27 juni. Ook de dorpsraad van Eerde is niet te spreken over de procedure tot nu toe, zegt voorzitter Frans Zegers. ,,Sinds een infoavond in september, waarin nog geen locaties bekend waren, hebben wij herhaaldelijk aangedrongen op informatie. Opeens ligt er nu een kant en klaar plan.”