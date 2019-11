Buurt voelt zich 'voor de gek gehouden’met sportschool in tuincentrum

Het rode asfalt ligt er, fiets­straat Uden klaar voor opening

15 november UDEN - Na bijna twee maanden werken is de Heinsbergenstraat in Uden klaar voor heropening. Fietsers zijn voortaan de baas op de weg die is voorzien van rood asfalt. Auto's mogen voortaan nog maar in één richting over de fietsstraat: vanaf de President Kennedylaan richting Land van Ravensteinstraat.