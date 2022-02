Buurtbewoners betreuren verplichte sluiting van Aldi-Noord: ‘Er zijn ergere dingen, maar dit is asociaal’

update Raad van State: Al­di-Noord in Uden moet dicht, Aldi-Zuid mag gebouwd worden

DEN HAAG/UDEN - Aldi moet op de ene plek in Uden een winkel sluiten maar mag een nieuwe supermarkt gaan bouwen op Uden-Zuid. Zo heeft de Raad van State woensdag bepaald in een dubbele uitspraak over de Udense ‘Aldi-kwestie’ waar al jaren over gesteggeld wordt.

