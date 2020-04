Buurtbus Keldonk krijgt nu óók subsidie, net als buurtbus Olland-Liempde

KELDONK/BOSKANT/OLLLAND - Goed nieuws voor de buurtbusvereniging Keldonk. Deze krijgt vanaf 1 januari 2019 met terugwerkende kracht 900 euro subsidie per jaar. De andere buurtbusvereniging in de gemeente Meierijstad, buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde, krijgt ook 900 euro per jaar en gaat er daarmee juist op áchteruit.

Met het nieuwe subsidiebedrag voor beide buurtbussen wordt een wel heel scheve verhouding rechtgetrokken. De buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde kreeg namelijk voor de herindeling 526 euro per jaar van de gemeente Sint-Oedenrode én 840 euro per jaar van de gemeente Schijndel. In totaal kreeg de buurtbusvereniging dus 1366 euro per jaar. De buurtbusvereniging in Keldonk kreeg niets in de voormalige gemeente Veghel.

Buurtbus rijdt nu niet

In verband met de coronacrisis rijden de buurtbussen in Meierijstad overigens al een paar weken niet. Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi, zo laat de gemeente weten. De provincie heeft met de vijf regiotaxiregio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief.