BZB bouwt feestje bij mensen thuis, vanuit De Pul in Uden

Verbod op lachgas moet er snel komen, vindt CDA in Meierij­stad

11 mei SCHIJNDEL/VEGHEL - Jankees Schwiebbe weet het zeker: ,,Er moet snel een verbod op lachgas komen in Meierijstad. Het probleem is veel groter dan veel mensen denken. Wachten op het landelijk verbod duurt te lang.” De andere CDA-raadsleden in zijn gemeente denken er precies hetzelfde over. ,,Eindhoven regelde het ook zelf, waarom Meierijstad dan niet?”