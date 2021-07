BzV-boerin Steffi moet meer geduld hebben: Raad van State zet ‘ruiterhotel’ voorlopig in de ijskast

Reddingsac­tie voor graf van vijf door woning­brand omgekomen gezinsle­den: ‘Het heeft me nooit losgelaten’

20 juli VEGHEL - Toen het graf van een moeder en haar vier kinderen die bij een brand omkwamen geruimd zou worden, kon kerkbeheerder Lambert Waals dat niet over zijn hart verkrijgen, zo blijkt nu. Hij haalde de grafsteen weg en legde er een grindtegel met een bordje ‘gereserveerd’ voor in de plaats. Wilbert Linders en Marianne Gielen zijn nu een crowdfunding gestart om het graf in ere te herstellen.