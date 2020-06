Café Witlox in nieuwe jas blijft ‘t Udenaartje

Bij de dorpspomp Inrijver­bod Molen­straat Veghel brengt automobi­lis­ten aan het twijfelen

3 juni VEGHEL - Twijfelend houdt de bestuurder van een zwarte Golf in. Rijdt hij de Molenstraat in Veghel nu wél of niet in? Het roodomrande verbodsbord met daarop een auto en motor brengt hem aan het twijfelen.