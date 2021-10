Campagne ‘Ja doe maar zonnepanelen’ voor inwoners Uden en Landerd

De beide fusiegemeenten hebben een nieuwe website ‘jadoemaar.nl’ opgetuigd om de campagne te ondersteunen. Daarop staat veel informatie over de voordelen en proberen Uden en Landerd veelgehoorde bezwaren als ‘ja maar het is duur of lelijk’ te ondervangen. ,,We willen graag van ‘ja maar’ naar ‘ja doe maar’ en uiteindelijk ‘ja meer’”, zegt wethouder Franko van Lankvelt bij de aftrap van de campagne.

Beetje laat?

Of het niet een beetje laat is vinden hij en collega Ben Brands van Landerd niet zo relevant. ,,De zogeheten ‘early adaptors’ hebben de panelen inderdaad al liggen, wij richten ons op de volgende groep van mensen die nog altijd twijfelen. Die proberen we nu over de streep te trekken", aldus Van Lankvelt.

Ben Brands benadrukt dat in Landerd al diverse bewonersinitiatieven zijn geweest om samen panelen te leggen. In Uden is dat minder, ook omdat de lokale energiecorporatie niet van de grond is gekomen. In Landerd liggen er op zo'n 17 procent van de huizen zonnepanelen, in Uden is dat minder. Samen komt de nieuwe gemeente Maashorst op zo’n 10 procent uit. De hoop is dat dat in 2025 gegroeid is naar 25 procent, het streven is om in 2050 op alle daarvoor geschikte daken - zo'n 40 procent van de huizen - zonnepanelen te hebben liggen.