Campus Uden biedt jongeren plek voor studie en ontwikkeling

Kabouters rukken op in Hees­wijk-Din­ther

31 januari HEESWIJK-DINTHER - Je moet ze goed zoeken, want klein zijn ze, maar de oplettende wandelaar kan zeker tien kabouters vinden in een bosje langs de Zwanenburgseweg. En er zijn er meer in aantocht in Heeswijk-Dinther. Over enkele weken bivakkeren er ook kabouters de Dier- en Tuinweide en bij Laverhof.