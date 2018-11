‘Canta Libre in Eerde is prachtig groot koor waarvan iedereen geniet’

video Slachtof­fer steekpar­tij Veghel is Congolees Sona Manpasi (55)

14:35 VEGHEL - Het slachtoffer van de steekpartij, gisteren in de Dahliastraat in Veghel, is Sona Manpasi. Hij overleed dinsdag aan het eind van de middag, nadat hij in en bij zijn huis in de Dahliastraat door een huisgenoot werd gestoken. Daarna vluchtte hij de straat op. Voor een woning in de Chrysantenstraat overleed hij aan zijn verwondingen.