Carbid-afstekers Boekel hadden geen vergunning; slachtoffer nog in coma

Over de toedracht van het ongeval bestaat grote onduidelijkheid. Het enige wat vast staat is dat de man ‘iets’ tegen zijn voorhoofd hooft gekregen en onder begeleiding van een traumateam naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen is vervoerd. De familie op 't Goor op wiens terrein het ongeval plaats had, wil niets over het ongeval zeggen. De politie doet geen onderzoek naar de exacte toedracht omdat zij niet over aanwijzingen beschikt dat er sprake was van een strafbaar feit.