Carbid-slachtoffer uit Boekel is aan de beterende hand

Vierdaagse­Feest Cuijk stopt ermee: ‘Het is niet meer te doen’

10:48 CUIJK - Het VierdaagseFeest in Cuijk stopt ermee. Het is steeds moeilijker te betalen, maar ook het afdekken van alle risico’s vraagt te veel van de de vrijwilligersorganisatie. ‘Het is niet meer te doen.’ Het kleine broertje van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen trok vorig jaar nog 60.000 bezoekers.