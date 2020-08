Carlo van den Heuvel vermist uit Zeeland

Lege boerderij? In Landerd mogen arbeidsmi­gran­ten daar nu toch ook in gaan wonen

15 augustus LANDERD - Maximaal vijftig per boerderij én onder strenge voorwaarden. Hoewel het gemeentebestuur lange tijd tegen was, mogen in de gemeente Landerd voortaan toch arbeidsmigranten gehuisvest worden in vrijkomende agrarische gebouwen.