Carnaval? We maoken dur wa van!

Drugsver­slaaf­de rapt voor de rechter, maar dat biedt geen soelaas: halfjaar cel

6 februari DEN BOSCH/BOEKEL - Hij moest eigenlijk terecht staan voor diefstal en mishandeling in Boekel, maar daar werd deze donderdag bij de politierechter in Den Bosch niet over gesproken. Omdat de man zijn afspraken bij de reclassering niet is nagekomen, moet hij nu zes maanden de cel in.