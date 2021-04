Carolien van den Elsen (51) nieuwe burgemeester van Boekel

SP, D66 en GroenLinks: ‘Geen kerncentra­le in Uden’

11:08 UDEN - Uden moet geen kerncentrale op zijn grondgebied willen hebben en zich verzetten tegen plannen in die richting. Dat vinden de Udense fracties SP, D66 en GroenLinks. In een motie roepen zij de overige partijen in de Udense gemeenteraad op om hun standpunt te steunen.