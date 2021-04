Caroline van den Elsen (51) nieuwe burgemeester van Boekel

BOEKEL/EERDE - De 51-jarige Caroline van den Elsen uit Eerde wordt de nieuwe burgemeester van Boekel. Zij werd donderdagavond door de gemeenteraad gekozen en zal worden voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bedoeling is dat ze op 1 juni op het provinciehuis in Den Bosch wordt geïnstalleerd.

Van den Elsen zat acht jaar namens Democratisch Dorpsbelang in de Veghelse gemeenteraad. Ze was daar van 2008 tot 2014 wethouder met ondermeer de portefeuilles financiën en personeel en organisatie. Na 2014 was ze directeur participatie binnen de IBN. De nieuwe burgemeester woont samen met haar partner en twee zoons in Eerde.

Slagvaardig

Ze volgt in Boekel burgemeester Pierre Bos op, die op 1 juni stopt. ,,Ik denk dat we met haar een burgemeester hebben binnengehaald die van aanpakken weet, slagvaardig is en tegelijk een burgemeester die graag meedoet, geniet en tussen de mensen staat", zegt Bos over zijn opvolgster. Volgens hem gaat ze voor een duurzame, zelfstandige gemeente.

,,Ik leef momenteel op adrenaline", zegt Caroline in een eerste reactie. ,,Het was spannend. En als zoiets dan echt wordt, kun je alleen maar blij zijn.” De hele avond stond de telefoon roodgloeiend en de eerste boeketten bloemen zijn al bezorgd.

Als reden dat ze juist op Boekel solliciteerde zegt ze: ,,Het is een echte plattelandsgemeente, actief en ondernemend met een hechte gemeenschap. Dat spreekt me aan.” Zelf woont ze al vrijwel haar hele leven in zo'n hechte gemeenschap: Eerde. ,,Ik kom oorspronkelijk uit Gemert, maar daar heb ik maar een jaar gewoond. Mijn vader komt er vandaan. En mijn moeder komt uit Eerde. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven in Eerde gewoond, buiten mijn studententijd.” Caroline studeerde in Tilburg HBO personeelswerk.

Als burgemeester zal ze moeten verhuizen naar haar gemeente. Ook al bleef de huidige burgemeester Pierre Bos altijd in St. Anthonis wonen. En diens voorganger Driek van de Vondervoort bleef in Boekel wonen in de tien jaar dat hij burgemeester was van Bergeijk. Hij woont er nog steeds. ,,Ik heb begrepen dat ik móet verhuizen", zegt ze. ,,Het stond ook in de profielschets.”

IBN-directeur Maarten Gielen is ervan overtuigd dat ze het in Boekel gaat maken. ,,Ik ben blij voor haar, al zullen we haar als persoon maar ook haar kwaliteiten zeker gaan missen", zegt hij. Volgens Gielen was ze de afgelopen jaren belangrijk voor de relatie tussen IBN en de elf aangesloten gemeenten. ,,Zij heeft het afgelopen jaar een belangrijke rol gespeeld in het binnenhalen van de nieuwe overeenkomst met de gemeenten die per 1 juli van kracht gaat.”

De Landerdse wethouder Rinie van Rinsum heeft Caroline van den Elsen acht jaar in Veghel meegemaakt als wethouder, in de tijd dat de huidige Commissaris van de Koning Ina Adema, daar burgemeester was. Hij schetst haar als ‘consciëntieus’. ,,Ze kende haar dossiers goed, ze is heel benaderbaar. En als je met haar in gesprek bent hoort ze je niet alleen, maar ze luistert ook echt", zegt Van Rinsum.

Ook Annemieke van de Ven, tegenwoordig burgemeester van Reusel-De Mierden, kent Van den Elsen nog uit de tijd dat ze samen in Veghel in het college zaten. ,,Super, geweldig, ik ben helemaal verrast", zegt ze bij het horen van het nieuws. ,,Een superfijne en snelle collega die altijd geïnteresseerd is gebleven in de lokale politiek.”

De Boekelse wethouder Henri Willems kent haar nog uit de tijd dat ze wethouder was. De laatste jaren ook omdat hij vanwege zijn portefeuille sociaal domein en bewonerszaken veel met IBN te maken had. ,,Een fijn persoon om mee samen te werken. Ze was altijd goed op de hoogte van de zaken die speelden. En het is weleens goed dat we een keer vrouwelijk bloed in het college krijgen", vindt hij.