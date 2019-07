Carrièreswitchers, Roland de Winter: ‘Door mijn taxibaan kan ik alles beter relativeren’

Eerste vergunning Silotel Veghel is verleend

9 juli VEGHEL - De eerste vergunning voor de bouw van een hotel op de silo’s aan de Noordkade, het zogenaamde Silotel, is verleend. Dit houdt in dat de zogeheten planologische afwijking van het bestemmingplan is goedgekeurd door het college van B. en W. van Meierijstad.