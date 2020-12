CDA bezorgd: ‘Drugsgebruik onder jongeren Uden schrikbarend hoog, actie nodig’

Beschonken bestuurder (35) rijdt lantaarn­paal uit de grond in Boekel

29 november BOEKEL - Een 35-jarige automobilist zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ongeluk veroorzaakt aan de Bergstraat in Boekel. De bestuurder, die volgens de politie ‘stevig onder invloed was van alcohol', reed via een boom een lantaarnpaal uit de grond.