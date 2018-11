CDA Boekel wil meer lokale politieke verslaggeving

In zijn algemene beschouwingen schrijft het CDA dat het graag zou zien dat de lokale journalistiek wordt versterkt ‘zodat breed en diep op actualiteiten en achtergronden ingegaan wordt en zodat gedegen verslag gedaan wordt van raads- en commisievergaderingen in bijvoorbeeld het Weekblad Boekel-Venhorst.’

‘Want lang niet iedereen beschikt immers over een regionaal dagblad’, voegt de fractie er aan toe. Het CDA vraagt het college of dat kansen ziet, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de BLOK (Boekelse Lokale Omroep en of de internetsite inBoekel.

Het college zegt in zijn antwoord, bereid te zijn in gesprek te gaan met de BLOK en inBoekel. Het wil daarin bespreken of die twee media mogelijkheden zien om het tweewekelijks persgesprek bij te wonen. In dat persgesprek geeft het college de pers de gelegenheid vragen te stellen over besluiten die in de collegevergadering zijn genomen of over voorstellen die het college naar de gemeenteraad stuurt.

Volledig scherm De gemeenteraad van Boekel © Kees Backx/BD

Over het bijwonen en verslaan van raads- en commissievergaderingen door de plaatselijke media laten B en W zich in de beantwoording van de algemene beschouwingen niet uit.

