CDA gooit naamkwestie Maashorst toch in de Udense gemeenteraad

Het geld kan dus wel ‘op’ in Meierij­stad

10:28 SCHIJNDEL/VEGHEL - Het kon niet op in Meierijstad, zo leek het wel. Tientallen miljoenen werden uitgegeven aan nieuwe theaters (Veghel en Schijndel) en nieuwe zwembaden in Veghel en Sint-Oedenrode, maar nu is de bodem van de schatkist toch echt in zicht.