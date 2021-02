CDA-voorzitter Van de Vondervoort: ‘Jammer dat Landerd de handschoen niet heeft opgepakt’

De man die Daan Hoefs doodschoot, zit nu als slachtof­fer in de rechtbank

15 februari DEN BOSCH - De twee Veghelse mannen die in 2018 samen met de later doodgeschoten Daan Hoefs Mark van S. uit Schijndel afpersten en bedreigden, hoeven volgens het Openbaar Ministerie niet de gevangenis in. Justitie vindt dat een taakstraf genoeg is, vooral omdat Hoefs veruit de grootste kwelgeest zou zijn geweest voor Van S.