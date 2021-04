CDA wil meer steun aan bouwers in Bernheze

Optreden Voltage in De Pul: ‘Dank je wel voor het negatief testen’

25 april UDEN - Blijven zitten op je stoeltje, mondkapje op als je naar toilet moet en drankjes krijg je bezorgd. In De Pul in Uden was zondagavond een test-evenement. Met de band Voltage die optrad. Zanger Dave Vermeulen: ,,Ik kan niet uitleggen hoe fijn het is hier weer te spelen.”