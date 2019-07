Celstraf voor Udenaar (79) wegens ontucht met patiënt

De twee maakten een seks-afspraak via internet. Pas in Lieshout merkte de Udenaar dat de ander patiënt was omdat deze (28) in een inrichting woonde. Verpleging wees hem daar de deur. De volgende dag haalde hij de ander op bij diens ouders en nam hij hem mee de bossen in. Volgens de Udenaar wist hij niet dat zijn afspraakje geestelijk beperkt was. Diens moeder omschrijft hem als een grote kleuter en ook de rechtbank vond het bijzonder onaannemelijk. De patiënt is geestelijk 3 jaar en dat moet de man hebben geweten. Volgens het vonnis dacht hij enkel aan zijn eigen gerief.