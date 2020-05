Celstraffen en taakstraf voor mannen uit Uden en Geldrop voor rol bij drugsloods in Nuenen

In dit dorp zorgen ze goed voor elkaar, zeker nu

11:02 WIJBOSCH - Een eenzame oudere een kaartje brengen. Even ’n praatje maken, checken of het ‘nog goed gaat’. In Wijbosch - 1400 inwoners - is het heel normaal. ,,Stiekem is er best veel verdriet onder eenzame ouderen.” En dus zijn er 250 vrijwilligers op pad. Waar een klein dorp groot in kan zijn.