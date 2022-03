Centraal park in groeiwijk Zeeland neemt vrees voor sluipverkeer niet weg

Wegkopen van tankstation

In de dorpskom krijgt Repelakker een tweede aansluiting op de Kerkstraat. Dat gebeurt bij tankstation Willemsen. Gesprekken over het wegkopen van dat bedrijf zijn in een afrondende fase, aldus gemeentelijk projectleider Gijs van Oorschot. Hij vertelde dit tijdens een door vijftig mensen bezochte informatiebijeenkomst in zaal Het Witte Huis. Via een videoverbinding keken nog 150 belangstellenden mee.