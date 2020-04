Centrum Boekel staat flinke verandering te wachten

Bewoonster (91) zet per ongeluk frituur op het vuur, ademt veel rook in bij brand in Volkelse zorginstel­ling

23 april VOLKEL - Een 91-jarige bewoonster van zorginstelling Sint Antonius in Volkel is donderdagmiddag lichtgewond geraakt nadat ze rook inademde bij een brand in haar appartement. Ze had per ongeluk de frituurpan op het vuur gezet in plaats van hem op het stroom aan te sluiten.