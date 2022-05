Centrum Uden zondag vol levende standbeelden bij Brabants kampioenschap

Zelfs als de buurt zelf meebetaalt mag er geen stoplicht op de Kerkstraat

VORSTENBOSCH - De Kerkstraat in Vorstenbosch is een racebaan. Het is ook de straat die veel Vorstenbosche kinderen moeten oversteken om bij school te komen. De buurtvereniging had gespaard voor een stoplicht, maar dat mag niet van het college.

20 mei