Chagall-expositie meest succesvolle tentoonstelling voor Museum Krona: ‘Dit smaakt naar meer!’

Het enthousiasme in haar stem is nauwelijks te verhullen. Zakelijk leider Corine Crone kijkt met trots terug: ,,16.000 duizend bezoekers is echt ongekend. We hebben in vier maanden bezoekersaantallen gehaald die we normaal op jaarbasis halen. Na twee gedwongen sluitingen door corona zijn we met deze tentoonstelling echt uit de startblokken gevlogen!”

Ontploffing aan bezoekers

Het bijzondere werk van hedendaags kunstenaar Chagall, bekend om zijn levendige en fantasierijke kunstwerken, is een absolute kaskraker geweest voor het museum, vandaar ook dat de expositie werd verlengd. Crone: ,,Wat enorm heeft geholpen is dat we budget hadden voor een campagne in het Ster & Cultuur reclameblok. En wat echt het vuur heeft aangestoken en tot een ontploffing aan bezoekers heeft gezorgd, is de tv-uitzending van ‘Nu te zien’ op NPO2 met daarin het museum en werk van Chagall.”

Ida in de boom

Een extra publiekstrekker was ‘Ida in de boom’, een uniek olieverfschilderij van Chagall dat nooit eerder aan publiek is getoond. Crone: ,,Het schilderij is een portret van zijn dochter in een boom. Het is altijd in particulier bezit geweest en was voor de tentoonstelling aan ons ter beschikking gesteld. Een enorme eer natuurlijk. Dit is het kunstwerk met het mooiste verhaal en daar kwamen bezoekers wel echt op af.”

Kaskraker

Duizenden kopjes koffie zijn er ingeschonken en net zoveel bezoekers ontvangen door de vrijwilligers van het museum. Zondagavond zijn ze met een afsluitend etentje in het zonnetje gezet. Crone: ,,Het is zo druk geweest dat we soms buitensporig veel van onze medewerkers hebben gevraagd. Maar ze zien dit als een echte teamprestatie. ,,Het smaakt naar meer, dat voelen we allemaal. Iedereen is het erover eens dat we ieder jaar een kaskraker moeten hebben. Hopelijk wordt dit het begin van een jaarlijkse traditie.”