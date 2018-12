Chauffeurs van Kuehne + Nagel Veghel vrezen voor hun baan

De bedoeling is dat de binnenlandse transportactiviteiten worden overgenomen door een ander bedrijf. Daarover worden met diverse partijen gesprekken gevoerd, zo blijkt uit een interne mededeling die in het bezit is van deze krant. Wie die partijen zijn, is nog niet bekend. Het zou moeten gaan om een langdurige samenwerking, waarbij de chauffeurs die nu in dienst zijn van Kuehne + Nagel met behoud van arbeidsvoorwaarden mee overgaan. Maar daar zijn veel chauffeurs niet gerust op. Zij vrezen voor hun baanzekerheid. Want het is volgens hen allerminst zeker dat een eventuele nieuwe werkgever ook op lange termijn met Kuehne + Nagel blijft werken in een sterk concurrerende markt. Velen hebben zich vandaag daarom ziek gemeld. Sommige chauffeurs zijn al twintig tot dertig jaar in dienst van het Veghelse bedrijf. Zij zagen het nieuws niet aankomen, omdat het bedrijf nog altijd groeit.

Kuehne + Nagel breidt op dit moment een van de gebouwen op bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel uit. Dit wordt in januari geopend. Het hoofdkantoor van Kuehne + Nagel is gevestigd in Rotterdam en verder heeft het bedrijf grote locaties in Veghel, Utrecht en Tiel. Het bedrijf doet met name in opslag van levensmiddelen, zoals voor buurman Mars in Veghel. De binnenlandse chauffeurs rijden vooral voor opdrachtgevers Nestlé, Unilever en Pepsico. Maar er zouden te weinig transportvolumes zijn om de concurrentie de baas te kunnen.

HR-directeur Annemieke van Spanje van Kuehne + Nagel wil op dit moment niet inhoudelijk op de interne mededeling ingaan. ,,Het gaat slechts nog om een onderzoek waarbij we kijken of een specifieke afdeling kan worden uitbesteed. Wij zijn een bedrijf dat breed actief is en kijken naar hoe we de focus in de toekomst moeten leggen. Het bevindt zich nog in de onderzoeksfase.” Ze bevestigt dat er al wel een bijeenkomst voor het personeel is geweest. ,,We willen onze mensen zo goed en zo open mogelijk informeren.”