Chauffeurs voeren in Veghel actie voor betere cao

De actie op het drukke industrieterrein ging dinsdagmorgen om acht uur van start en duurde tot een uur of twaalf. Volgens de actievoerders zijn de werkgevers de weg kwijt en zijn die er schuldig aan dat er nog geen overeenstemming is over nieuwe cao voor de transport- en logistieke sector. Volgens Karim Janssen, FNV-kaderlid en als chauffeurs werkzaam bij Peter Appel in Veghel, dat de transporttak van Kuehne + Nagel in 2019 overnam, is de actie noodzakelijk. Janssen: ,,Het is hoog tijd om de werkgevers de weg te wijzen naar betere arbeidsvoorwaarden voor hun medewerkers.”