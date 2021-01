Chris verruilde Veghel voor Noordpool en wil nooit meer terug: ‘Maar ik mis Brabantse sfeer’

Nee. Terugkeren naar Nederland is er niet meer bij. Chris Beks (46) is er duidelijk over. Hij heeft niet alleen zijn hart verpand aan zijn vrouw Elizabeth Illingworth, maar ook aan Alaska. De staat waar acht maanden per jaar sneeuw ligt, het kwik ver onder nul daalt, maar het natuurschoon imponerend is. ,,Het is enorm wijds. Er zijn bossen, bergen, rivieren en wilde dieren zoals beren, elanden en vossen.” Buren kunnen kilometers verderop wonen. Afstand is in Alaska een relatief begrip. ,,Wij rijden met gemak zes uur voor een weekendje vissen. Het is hier heerlijk om te wandelen, kamperen, skiën en te kajakken.”