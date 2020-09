CHV Academy en Design Academy Eindhoven starten talentenklas in Veghel

Grote intocht Sint in Veghel afgelast

15 september VEGHEL - Er komt dit jaar géén grootse intocht van Sinterklaas in Veghel. Dat meldt het Veghelse Sint Nicolaas-comité. Veghel heeft in deze regio traditiegetrouw de grootste intocht, waarbij meer dan 200 Pieten meedoen. Die krijgen in een volgende editie een andere uitstraling.