Circus Maximum wil bezoekers in Uden meenemen naar ‘andere wereld’

KBO Volkel 60 jaar: van vertier tot harde actie

11:53 VOLKEL - Natuurlijk is er kienen en koersbal en het jaarlijkse uitje. Maar de KBO doet meer. Zoals in Volkel waar de club het 60-jarig bestaan viert met een ouderwetse fancy fair maar tegelijkertijd nadenkt over harde acties voor meer woningbouw voor ouderen in het dorp.