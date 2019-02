Citymarketing is voor de politiek in Meierijstad nog een vies woord

SINT-OEDENRODE - 100.000 euro voor citymarketing, voor een nieuw logo en een slogan om van Meierijstad ’de meest ondernemende stad van Europa’ te maken. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, zo bleek donderdagavond in de commissie Ruimte en Economie in Meierijstad.

Het CDA vindt het een goede investering om talent en jonge gezinnen naar de gemeente te trekken, en voor Hart voor Schijndel is een marketingcampagne met insteek op food en cultuur een 'belediging voor Schijndel en Rooi’. ,,Trek dit voorstel terug, zeg sorry en heb het er alsjeblieft nooit meer over", schertst voorman Laurens van Voorst.

Hij zet net als Marrik van Rozendaal (D66) vraagtekens bij het onderzoek dat is gedaan naar het 'dna van de gemeente'. Dat is volgens onderzoeksbureau Imagro, dat 200 inwoners, ondernemers en instellingen liet meedenken, food en cultuur. ,,Ik wil het foodverhaal van Veghel niet tekort doen, maar het is niet van Rooi en Schijndel. De historische waarde van Rooi en Schijndel met z'n kunst worden begraven onder bergen food.”, stelt Van Rozendaal. Hij wil voordat zijn fractie een keuze maakt rond citymarketing eerst de lijst zien van de 200 deelnemers aan het onderzoek. Of ze wel representatief genoeg zijn. Hij vraagt zich af of het wel slim is om de opdracht te geven aan een onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd in agrifood. ,,Dan weet je al wat de uitkomst is.”

‘Het voorstel is een sterspotje‘

Ook de SP ziet totaal het nut niet in van citymarketing. ,,We denken dan aan steden als Londen, Parijs en Amsterdam, maar niet aan Meierijstad. Het is prestigieus en vol Engelse termen als imaginering, storyline en unique selling point. Zou de citymanager van Schijndel niet gewoon de dorpspleinchef moeten heten. Het hele voorstel is één groot sterspotje.” Silvia Derks van de PvdA, tegen de uitgave voor een logo en slogan, somt een waslijst met lachwekkende mislukte gemeenteslogans op. Voor Meierijstad bedacht ze er ‘om kosten te sparen’ zelf een paar. ,,Voor de burger: 'Meierijstad, dat doet mij wat’. Voor de ondernemer: één meier, twee meier, drie Meierijstad'. En voor de toerist: Mijmeren in Meierijstad'. '