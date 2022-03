Claim justitie bij vuurwerkfamilie Cafferata: ‘Zeven miljoen betalen? Wij hebben alleen AOW!’

De zaak-Cafferata loopt al sinds 2008. Toen deden justitie, politie en de douane een inval in de opslagloodsen van de vuurwerkhandel in Uden en Nistelrode. Alle administratie werd in beslag genomen, net als een aantal dure auto's en 250.000 euro aan contant geld in een plastic tas van Albert Heijn. ,,Dat geld was bestemd voor het contant afrekenen van een groot aantal facturen. Dat was indertijd nog heel gebruikelijk", stelde Jeroen Cafferata dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch.