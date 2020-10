Club Botanica op Noordkade ligt na één aflevering alweer stil

‘Ook al zijn ze in Amerika geboren, ze kennen allemaal het woord houdoe’

27 september UDEN - Speculaas op witbrood, Nederlandse muziekklassiekers in de auto en oud-Hollandse kaartavonden. Little Chute is een stukje Brabant in de Amerikaanse staat Wisconsin. Filmmakers Manon van Bergen en Diny van Hoften maakten er de documentaire ‘Houdoe’ over die zaterdagavond in het Udense gemeentehuis in première ging.