Clubs Bolle Akker Erp roepen om hulp. 'Wij vallen buiten elke regeling’

Het ligt niet in de aard van de verenigingen van de Bolle Akker in Erp om hulp te vragen. Want dat ze het prima zelf kunnen regelen, dat hebben ze de afgelopen jaren wel laten zien. Tien jaar geleden, toen privatisering van verenigingen bij gemeenten hoog op de agenda stond, gingen FCC Wheels, het Onze Lieve Vrouwe en Catharina Gilde en Jong Nederland samenwerken om één nieuwe accommodatie neer te zetten in Erp. Bij wijze van pilot ontstond toen stichting De Bolle Akker. In 2014 openden ze hun eigen accommodatie, die beheerd, onderhouden en geëxploiteerd wordt door een stichting De Bolle Akker. Die is formeel eigenaar is van het gebouw aan de Heesakker in Erp op het voormalig MOB complex.