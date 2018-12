Clubs en gemeente zijn het eens over inzameling oud papier

Jumbo zet kweekkast­jes voor kruiden in Foodmarkt Veghel

12:32 VEGHEL - Het is iets nieuws in supermarktland: bij Jumbo Foodmarkt op de Noordkade in Veghel is vanaf vandaag ter plekke gekweekte basilicum te koop. De plantjes staan in de supermarkt in een kas met LED-lampen, waar ze in vijf weken tijd van kiemplant tot volwaardige plant uitgroeien. Een medewerker van de winkel knipt de kruiden voor de klanten af.