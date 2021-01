Coalitiepartijen: Afwijzen Food Experience Center is ‘gemiste kans’ voor Uden

Nieuwe natuur op landbouw­grond in Aa-dal Hees­wijk-Din­ther

12:58 HEESWIJK-DINTHER - Langenhuizen Hoveniers uit Loosbroek is in het Aa-dal in Heeswijk-Dinther op drie locaties bezig met natuurontwikkeling, ofwel het vernatten van landbouwgrond en omvormen tot natuur.