Cocaïne en wiet op bestelling in Veghel

DEN BOSCH/VEGHEL - Een 48-jarige Veghelaar verkocht samen met een 36-jarige Boxtelaar negen maanden harddrugs aan klanten in zijn woonplaats. Aanklager Y. Vermeulen eiste bij de rechtbank in Den Bosch tegen beide mannen een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

De Veghelaar gaf toe dat hij zich schuldig had gemaakt aan de handel in cocaïne en wiet. Maar hij was daar volgens eigen zeggen veel later mee begonnen, dan het Openbaar Ministerie dacht. De aanklager zei dat de handel had plaats gevonden tussen juli 2018 en maart 2019.

Kortere tijd gehandeld

Quote Klanten van Boxtelnaar waren vooral vrienden De verdachte zei dat hij pas een half jaar voor zijn aanhouding begon met het leveren van hennep aan vrienden. Veel winst maakte hij er toen nog niet mee; dat kwam later pas. De handel in hennep breidde zich langzaam uit. De 'vrienden' vertelden kennissen dat ze bij de verdachte terecht konden voor de koop van wiet. Er kwam bij de man steeds vaker de vraag binnen om wat steviger spul te leveren. En dus begon de verdachte met de verkoop van harddrugs. Hij was zelf ook verslaafd en kon het geld daarom goed gebruiken.

De verdachte handelde niet alleen, vertelde hij tegen de rechters. De Veghelaar zette zijn drugshandel op met een 36-jarige Boxtelse vriend. Ze hadden alles samen gedaan. De Boxtelaar gaf toe dat hij had gehandeld in softdrugs, maar stelde dat hij pas een maand of drie á vier voor zijn arrestatie was begonnen. Hij zag zichzelf niet als een echte dealer. Zijn 'klanten' waren allemaal vrienden. Met de harddrugshandel had hij niets te maken. Van een 'nauwe samenwerking' met de Veghelaar was volgens hem geen sprake.

Anonieme meldingen

De politie was op het spoor van het tweetal gekomen na verschillende anonieme meldingen. De mannen bleken al snel in de politiesystemen te zitten: hun gesprekken werden afgeluisterd. De arrestatie had een dramatische impact op de gezinnen van de verdachten. Hun huizen 'werden gesloten' vanwege de drugshandel; zij mochten en mogen daarom maandenlang niet in hun eigen woning komen. De verdachten zaten zelf nog in voorarrest.