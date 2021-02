Code sneeuwpret in regio Uden-Veghel

UDEN/VEGHEL - Eindelijk, sneeuw! En bovendien een flink pak. Het vormde zondag voor velen een welkome afwisseling in een tijd die weinig vertier biedt. Sleeën werden van zolder gehaald voor een paar uurtjes pret in de kou.

Dik ingepakt laten Marc en Marja Reijven uit Veghel al vroeg in de ochtend hun hond Mickey uit. Om de poten van hun hond te beschermen tegen de kou zijn ze met vaseline ingesmeerd. De kooiker geniet. Rent op en neer en hapt in de sneeuw. ,,Onze dagelijkse wandeling, alleen ziet het er nu toch wat anders uit”, constateert Marc nuchter. ,,Mooier ja, die witte wereld.”

Op de Noordkade biedt een megaschans veel plezier. Het uitschuifbare podium dat de koks van restaurant Wittern ombouwden tot een heuse schans valt in de smaak. Olle Vissers (11), die in de buurt woont, zag het zaterdag gebeuren en was er zondag als de kippen bij. Hij is de tel van het aantal keren dat hij naar beneden is gegleden al kwijtgeraakt. Extra trots is Olle op zijn slee. ,,Deze is namelijk bestuurbaar”, demonstreert hij vol trots, voordat hij zichzelf afzet en in enkele seconden meters naar beneden roetsjt.

De schans op de Noordkade biedt ook veel pret.

Een ‘superinitiatief’, vindt moeder Anke Duteweert uit Veghel die lachend toekijkt. ,,Ik vind het geweldig. Zeker in deze tijd zijn we met álles blij, hè.” De voortdurend neerdwarrelende sneeuw zorgt ervoor dat de conditie van de tijdelijke schans perfect blijft. Een paar nieuwsgierigen slaan het tafereel, keurig op afstand van elkaar, gade. De drukte is te overzien.

De voormalige vuilstort bij het Geerbos is in trek als wintersportplek naast de deur.

In de straten van Veghel is het stil. Slechts een enkele auto glibbert rond. Her en der worden kinderen voortgetrokken op een slee. In het Geerbos klinken opgewonden kinderstemmen. De voormalige vuilstort blijkt een prima berg om vanaf te sleeën en heeft aantrekkingskracht. Het is er veel drukker dan op de Noordkade.

Gave berg

Tijmen (12) en Jurgen (9) Houweling houden het voor gezien. Ze zijn een uur in de kou bezig geweest en hebben genoten. ,,Dit is een gave berg om van af te glijden. Hoewel de slee wat oud is ging het toch lekker snel”, vertelt Tijmen. Zijn broertje krijgt zijn want niet meer aan en heeft koude handen. Het tweetal besluit daarom thuis even op te warmen en dan snel weer terug te gaan. ,,Zo vaak ligt er geen sneeuw.”

Joost van den Brand geeft de slee met daarin zijn zoon Tom (8) een zetje. ,,Het glijbaantje thuis was leuk, maar dit is toch wel gaver”, lacht moeder Marleen. Stijn (5), met rode wangen van de kou, is er wel klaar mee. De kleuter wil naar huis. Toch gaat hij nog een keer met zijn vader de helling af. Dan is het welletjes. Op naar de verdiende warme chocolademelk.

Tijmen en Jurgen Houweling vermaken zich prima in het Geerbos.