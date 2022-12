Collectie diersporen van Veghelse expert verhuist naar museum Rotterdam

Joan Hanegraaf uit Keldonk Officier in de Orde van Oranje Nassau

VEGHEL/KELDONK -Joan Hanegraaf uit Keldonk is woensdagmiddag bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde na afloop van een conferentie in theater de Blauwe Kei in Veghel, die werd gehouden vanwege het 50-jarig bestaan van zijn bedrijf Oerlemans Packaging.

30 november