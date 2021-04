College Boekel moet geduld hebben voor herinrichten Agathaplein

Aannemer kan in Volkel van start met bouw van appartemen­ten in D’n Aannemer

2 april VOLKEL - De gemeente Uden heeft een vergunning afgegeven voor de bouw van twaalf starterswoningen in een voormalige bedrijfshal aan de Rudigerstraat in Volkel. De verwachting is dat project D’n Aannemer volgend jaar in de zomer wordt opgeleverd.